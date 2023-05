BBC: Venemaa ründas Eurovisioonil osalevate Ukraina artistide kodulinna

Ternopili piirkonna administratsiooni juhi Volodymyr Trushi sõnul on vigastada saanud kaks tsiviilisikut ning kannatada said äriettevõtetele ja usuorganisatsioonile kuuluvad laod.

Ternopili linnapea Serhiy Nadal kinnitas, et laod said kahjustada.

«Ternopil on meie kodulinna nimi, mida Venemaa pommitas, kui me Eurovisiooni laval laulsime oma terasest südamest, alistamatusest ja tahtest. See on sõnum kõikidele Ukraina linnadele, mida iga päev pommitatakse. Harkiv, Dnipro, Hmelnõtski, Kiiev, Zaporižžija, Uman, Sumõ, Poltaava, Vinnõtsja, Odessa, Mõkolaiv, Tšernigiv, Herson ja kõik teised,» jagas Tvorchi Instagramis peale esinemist.