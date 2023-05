Soome eurolaulu võidu puhul läheb killuke tulemust eestlanna tasku

Eesti põhjanaabrid valisid tänavu end esindama silmapaistva räppari Käärijä. Energilise euroloo «Cha Cha Cha» ajal on Käärijäl laval toeks kaks tantsupaari, kes Ladina-Ameerika rütmides ja roosades kostüümides publikule visuaalse kingituse pakuvad.

Tantsijate seas on ka Katri Mäkinen. Soome tantsijal Katril, kes on kaasa löönud ka kohalikus «Tantsud tähtedega» telesaates, on aga Eesti juured!

Lisaks tantsimisele on Katri ka tantsuõpetaja ja koreograaf, vahendab hs.fi. Katri rääkis põhjanaabri meediaväljaandele, et Soome eurolaulu projekt tuli ootamatult. «Pane need päevad kalendrisse, midagi väga head on tulemas,» olevat koreograaf Reija Wäre möödunud aastal Katrile öelnud.

«Reija tahtis mind kaasata, kuna ma olen tšatša ekspert. See oli minu jaoks suur au. Selles etteastes lõin kaasa ka abikoreograafina,» avaldas Katri.

«Kui ma kuulsin, milleks see on, olin algusest peale elevil. On suurepärane, et minu oma tantsu nii suurel areenil näidatakse. Kuigi vahel, ausalt, on olnud veidi piinarikas mõelda, kuidas me nii kiire tantsuga hakkama saame.»

Eesti päritolu tantsijanna sõnul on «Cha Cha Cha» eurolaulu ajal nähtav laul palju kiirem kui tavaline, tantsuvõistlustel nähtav Ladina-Ameerika tants.

«Etteaste kokku panemine on tuginenud eksperimenteerimisel. Alustades sellest, kuidas hästi tantsida ajal, mil sul on pael ümber kaela.»