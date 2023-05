ELU24 EUROVISIOONIL ⟩ FOTOD! Vaata, kuidas fännid end teiseks poolfinaaliks üles on löönud

Neljapäeva õhtul toimub Liverpoolis suurejoonelise Eurovisiooni võistluse teine poolfinaal, kus võistlustulle astub ka meie oma Alika. Kuigi Eesti edasipääs finaali on viimastel päevadel tugevalt kõikunud, siis hetkel ennustatakse, et Alika pääseb just viimasena finaali.