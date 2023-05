LÄKS ÕUE JA KADUS ⟩ Lääneranna vallas kadunuks jäänud Mduduzi ootavad koju abikaasa ja lapsed: hommikul kohvilauas veel rääkisime...

Neli päeva tagasi astus Lääneranna vallas Nurmsi külas elav 64-aastane Mduduzi Msomi enda koduuksest välja ja kadus kui vits vette.

Kolm päeva pärast mehe kadunuks jäämist leiti maja lähistel pere koduhoovist plehku pannud valge koerake, keda Mduduzi oli lähedaste sõnul tol saatuslikul päeval otsima läinud.

Nelja päeva jooksul on mehe otsingutesse kaasatud nii droon, ATVd, kopter, jäljekoerad kui vabatahtlikud, kes on otsinud meest õhtutest varajaste hommikutundideni.

Kadunud Mduduzi Foto: Facebook

Neljapäeva hommikul sõnas Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Evelin Engel-Lepp, et Mduduzi leidmiseks on alustatud mastaapseid otsinguid. «Kahe päeva jooksul oleme mehe kodulähedasi soiseid alasid ja karjääre läbi kamminud rohkem kui 50 inimesega, kellest suurem osa on vabatahtlikud otsijad,» sõnas piirkonnapolitseinik.

Otsingud jätkusid juba neljapäeva varahommikul. Täna keskendutakse alale, mis jääb Nurmsi külast Kunila küla poole Tuhu raba suunas. «Sellel alal on selline maastik, mida on vaja läbi kammida sammhaaval ahelikus. Oleme kutsunud vabatahtlikke otsima ja ka täna osaleb otsingutel kindlasti mitukümmend inimest. Samuti jätkame otsinguid ATVde ja drooniga,» sõnas piirkonnapolitseinik. Otsingustaap, kus saab liituda, asub Vatla mõisas.

Kui kellelgi on Mduduzi kohta infot, andke sellest teada numbril 112.

«Kõik kohad on läbi käidud, sood, metsad, aga ei midagi...» räägib mehe otsingutel osalenud Anni. Kõrvalkülas elava naise sõnul ta kadunud mehega just läbi ei käinud, ent teadaolevalt on ta Nurmsi külas eestlasest abikaasaga elanud juba aastaid. Tööl 64-aastane mees ei käinud – oli kodune pensionär.

Mduduzi Msomi elukaaslane Lemme sõnas väriseval häälel, et nägi abikaasat viimati esmaspäeva hommikul kohvilauas. «See kõik on nii valus...» Lemme sõnul ootavad Mduduzit koju nii kasulapsed kui lapselapsed.

Naise süda on aga täis tänulikkust, sest otsingutel on osalenud tohutul hulgal vabatahtlikke. «Täiesti võõrad inimesed tulevad lihtsalt otsima, see on uskumatu, ma olen nii tänulik.»