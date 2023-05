INTERVJUU ⟩ Kuldmuna õhtujuht Genka: ma ei soovi olla üks mingisugustest mõjuisikutest

Aga kuidas agentuuri enda elu sulle meeldis?

Tore tunne oli. Reklaamibüroo inimesed on ju niisugune omamoodi skeene, kõik on väga loovad, avatud ja sellised. Meenub, et otsisime ikka kõik enne Kuldmuna üritust, kust saaks neid mustade raamidega copywriter'i prille. Sel ajal ei olnud neid saada, aga kõikidel kõvemate tegelastel pidid mustade raamidega prillid ikkagi ees olema.

Liigume siit edasi, aastal 2000 maandusid sa Saku Õlletehasesse Rocki tootejuhina.

Jah. Ma tegelesin ka kangete õlledega. Kanged õlled moodustasid toona üle kolmandiku õlleturust. Saku Sarvik, mis oli kunagi väga suur hitt, oli langevas trendis ja A. Le Coqi Double Bock oli valitseja. Kange õlle osas saime lõpuks A. Le Coqist mööda Taurusega. Tundsin, et olen võitnud need sajad ja tuhanded lahingud, mis ma olen kuue aasta jooksul A. Le Coqi ja teiste konkurentide vastu pidanud.

Mäletan seda, et kui suur Leedu ülemus helistas, siis ma olin nii õnnelik, et näed, saime turul esimeseks ja tõstsime müüki erinevate kampaaniatega kolme protsendi asemel tervelt viie protsendi võrra. Selle peale ütles suur Leedu ülemus, et siis sa ei oska õigesti planeerida, sest sel juhul jääb tootmise osas puudu. Ma solvusin selle peale – kuus aastat rapsisin, et võita ja siis öeldakse, et ma ei oska planeerida.