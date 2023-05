«Mees teeb maja, naine loob kodu.» Kuldsete kätega Maarek otsib tõsielusaates kaaslast

Väike-Pakri saarel 500-pealise veisekarja eest hoolitsev Maarek läks tõsielusaatesse «Sellest saab meie suvi» enda teist poolt otsima. «Ma soovin, et mu tulevane naine oleks vaimne. Mulle meeldib rääkida asjadest sügavuti, et kust me tulime, miks me oleme ja kuhu läheme...» kirjeldab Maarek enda ideaalset naist ning jagab, mis masti mees ta ise on. Loe intervjuud!