OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Suurejoonelises finaalis selgub, kellest saab tähtede täht!

Viimases «Tähtede täht» saates panevad staarid end proovile popmuusikas ja võistlusväliselt astuvad lavale ka need viis osalist, kes finalistide sekka ei pääsenud. Erinevalt eelnevatest saadetest valivad tähtede tähte televaatajad. Finaalsaates nullitakse senine punktiseis ning kui kõik esitused on kõlanud, avatakse hääletusliinid. Tähtede täheks saab see staar, kes kogub kõige rohkem hääli.