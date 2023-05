NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Lõvile võib saabuda ootamatu tähelepanu, Veevalaja vabaneb minevikutaagast

Ees on nädal, mis toob palju lahendusi ja kergendab koormat! Päike jõuab ühendusse Uraaniga - see elektriline kohtumine toimub vaid korra aastas. Seejärel moodustub harmooniline minikolmnurk Merkuuri, Veenuse ja Saturni vahel. On paikaloksumiste aeg.