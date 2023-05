KAASTUNNE LÄHEDASTELE! ⟩ Tartus toimunud raskes avariis vigastada saanud pisibeebi suri haiglas

Kolmapäeval, 3.aprillil veidi pärast kella kaht alustasid 26-aastane noor ema ja tema kaheksakuune pisipoeg tee ületamist reguleerimata ülekäigurajal Tartu äärelinnas Aruküla teel Salvesti tehase lähistel. Ootamatult lähenes neile hoogu maha võtmata sõiduauto Volvo, mille roolis oli 83-aastane mees.

Tartu avariikorrapidaja Rando Jõemets sõnas «Reporterile», et jalakäija koos lapsega ületas sõiduteed selleks ette nähtud kohas. «Paraku autojuht ei märganud millegipärast neid ja sõitis neile otsa. Õnnetuses viga saanud jalakäijate vigastused on väga rasked.»

Jõemets ütles, et tõsised vigastused on tingitud eelkõige sellest, et kokkupõrge toimus sõidukiga, mis liikus linnakiirusega, ja enne kokkupõrget juht kiirust ei vähendanud. «Sealt ka need rasked tagajärjed.»