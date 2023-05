KLIPP ⟩ Alika paljastas uue loo salajased tagamaad: kirjutasin selle sünnipäevaks...

«Olin üksi ja tahtsin ühele väga erilisele inimesele erilise sünnipäevakingituse teha. Laulu. Kummardusin, et põrandalt midagi üles võtta, ja vajutasin klaveri teisel oktaavil kogemata A-nooti. Kogu meloodia mu peas hakkas elama ja sellel hetkel oligi lugu juba kirjutatud,» jagas Alika ühismeedias värske loo tekkelugu.

Ta lisas, et postituses avaldatud videoklipp on tehtud päeval, mil ta lauluga seda erilist inimest üllatas.

Laulu on produtseerinud Gevin Niglas , kitarril saadab Frederik Küüts .

«Olen õnnistatud, et saan armastada ja olla armastatud,» lisas lauljatar lõpetuseks. Kes on see eriline inimene, ei ole toimetusel õnnestunud teada saada.