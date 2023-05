FOTOD ⟩ 5. mai hommik kostitas lõunaeestlasi rahega

«Elvas on pool kraadi külma. Veidi enne kaheksat sadas lumeterakesi, põrkusid vastu autoakent nagu minipallikesed. Jääkaabits tuli taas välja otsida, sest autoaken oli õrna jääkihi all. Praegu tuli päike välja. Eesti kevad on ikka vaheldusrikas,» kirjutas toimetusele varahommikused pildid saatnud Elva elanik ja lisas, et ka Tartus olevat maa valge.