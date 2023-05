KAS OLED NÄINUD? ⟩ Tartus läks kaduma 12-aastane koolipoiss Reynaldo. «Väga ootame last koju!»

«Paluks igasugust infot pildil oleva lapse kohta. Laps läks hommikul kooli, kuid olles kontaktis kooliga tuli välja, et laps sinna ei jõudnudki,» kirjutab Siiri «Märgatud: Tartus» Facebooki grupis. «Poisil on telefon väljas,» lisab ta.

«Lapsel on seljas hall Icepeak'i jope, hallid dressid, pruunikas-beežid Nike'i tossud, tal on kaasas must Puma koolikott.»