«OLIN PULK KAINE!» ⟩ Külastaja oli Terminaatori volbriöö kontserdis pettunud: toimus lati alt läbi jooksmine

Tartu linna suurim volbripidu tekitas külastajates pahameelt: selline lati alt läbijooksmine. «Jaagup Kreem oli lavale jõudes nii purjakil, et osade laulude ajal keeras ta mikri publiku poole,» kirjeldab pettunud kontserdikülastaja kogetut. «Ma olin täiesti pulk kaine!» märgib Terminaatori solist Jaagup Kreem esmaspäeval hommikul, lisades, et kontserdist valmisid ka salvestused ning, et tegemist on laimuga.