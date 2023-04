«Liiga provokatiivne» merineitsi kuju tekitas Lõuna-Itaalias paraja skandaali

Itaalia näitleja Tiziana Schiavarelli kirjutas ühismeedias, et tema kohapeal viibiv sõber oli selle monumendiga seoses hämmelduses olnud. «See näeb välja nagu merineitsi kahe silikoonrinnaga. Ja tohutu tagumik, mida merineitsitel pole varem nähtud. Vähemalt mitte ühelgi, mida mina tean...» ütles Schiavarelli ja rõhutas, et tal pole mingit kana kitkuda kohalike kunstiüliõpilastega või kohaliku omavalitsusega, kes töö tellis. «Kuid mulle teeb see asi väga nalja... kes teab, kas sellest saab turistide jaoks üks huvitav atraktsioon,» lisas ta.

Luigi Rosso kunstikooli õppealajuhataja Adolfo Marciano kaitses kuju ja ütles, et see on «austusavaldus kurvikatele naistele», vahendab The Guardian. Ta selgitas, et Monopoli linnapea andis õpilastele ülesandeks luua linnale mitu kuju, sealhulgas üks mereteemaline. «Õpilased tulid välja merineitsi ideega,» ütles Marciano. Ta lisas, et televisioonis näeme reklaame väga kõhnade modellidega, kuid merineitsi on nagu austusavaldus enamikule kurvikatele naistele.