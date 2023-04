Poolalasti fotosid postitanud Eesti missilt võeti tiitel ära. Tiina Jantson: ta keeldub tiitlite eemaldamisest sotsiaalmeediast

2019. aastal Missis Estoniaks kroonitud Elina Kovalenko jäi väidetavalt erootilise alatooniga fotode tõttu säravast tiitlist ilma. «Olen korduvalt palunud ta tiitlid sotsiaalmeediast eemaldada, ta ei ole seda meelega teinud,» väidab missivõistluste korraldaja Tiina Jantson. Elina Kovalenkol on asjast aga teine nägemus. «Kui pesus poseerimine on tänaseks loetud kui «erootikamodell», siis on erootikamodellid peaaegu üle poole inimkonnast...»