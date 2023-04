FOTOD JA VIDEOD ⟩ «Nagu kuninglikud pulmad!» Sofia Richie abiellus lapsepõlvesõbraga ikoonilises Prantsusmaa hotellis

Paar teatas kihlusest 2022. aasta aprillis Instagramis. Sofia ja Ellioti perede sidemed on sügavad. Lionel on olnud Grainge'i isa – Universal Music Groupi esimehe ja tegevjuhi Sir Lucian Grainge 'i – koostööpartner ning Sofia ja Elliot kasvasid koos üles aastaid enne, kui nende vahel lõpuks midagi romantilist tekkis.

Sofia võttis endaga pulmapäevale kaasa Vogue'i ajakirjaniku ning jagas kaadritaguseid kogu maailmaga. «Ma olen nii põnevil, et saan abielluda, lihtsalt sellepärast, et abiellun Elliotiga. Ma tean, et see kõlab nii juubeldavalt, aga ta on minu unistuste mees,» ütles Sofia Vogue'ile.