NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaljukitse partner võib teda tahtmatult haavata, Vähk ei peaks praegu sidemeid katkestama

Retrograadne Merkuur viib meid üha rohkem tagasi minevikus tehtud otsustesse ja lahendamata jäänud küsimustesse, kuid võib taasaktiveerida ka vanu tutvusi. Nädal võib tuua kukkumist ja komistamist, kuid toetab ka uuesti tõusmist. Haavatavused on sel nädalal üsna pinna lähedal, kuna Chiron puudutab nii Veenust kui ka Marssi .

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.