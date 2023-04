«LAPSED ON ÜLE 24 TUNNI ÄRKVEL OLNUD!» ⟩ Viljandlanna on oodanud üle kaheksa tunni oma Türgi lendu

Viljandlanna sõnab, et kodust pealinna poole algas sõit südaöösel. «Pakkisime vanaema ja lapsed auto peale, et minna kella viiese lennuga Türki,» räägib pereema. Kõik ei läinud siiski plaanipäraselt ning perekond istub tema sõnul siiani Tallinna lennujaamas.

Nördinud reisijatele anti kompensatsiooniks vaid 12 euro väärtusega toidutalong. «Kohvikus, kus talonge realiseerida saab, pakutakse ainult kuivanud crossant'i,» märgib ta.

Tühjad kohviku letid. Foto: Erakogu

Samuti on perekond proovinud lennufirmaga ühendust saada, kuid telefonitsi ei ole naine suutnud veel kedagi tabada. «Tegemist on täiesti tuntud lennufirmaga, ostsime puhkuse ju läbi reisibüroo ja poleks osanud arvata, et nii palju probleeme tekib,» lausub murelik naisterahvas. «Tütarlapsed kehitavad õlgu ning ei tea, miks lend ei välju,» märgib ta, lisades, et inimesed lihtsalt istuvad ja ootavad.

Pereema ütleb, et lendu lükatakse kogu aeg järjest kaks tundi edasi. «Terve puhkus on lihtsalt rikutud, sest seitsmest päevast üks on juba raisus,» nendib ta. Peale selle on tema sõnul tütrel tugevad migreenihood, kuid kohvrid on juba ammu ära saadetud. «See tähendab, et meil ei ole vajalikke ravimeid!»

Tallinna lennujaama pressiesindaja sõnab, et praegu on probleem siiski lennufirmas. «Meie poolt on luba antud õhku tõusmiseks.»

Artikli avaldamise hetkeks ei ole lennufirma Nordica päringule vastanud, kuid lisame nende kommentaari esimesel võimalusel.