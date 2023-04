KOOLIPINGIST MINISTEERIUMI ⟩ Uue haridus- ja teadusministri nõunik Daniel Kõiv: mind ei ole kunagi rahasummad huvitanud

«Teeme asja klaariks! Ma ei ole sisunõunik – sisulise nõustamisega tegelevad doktorikraadiga inimesed,» räägib haridus- ja teadusminister Kristina Kallase nõunik Daniel Kõiv Vikerraadios.

19-aastane Tartu Jaan Poska gümnaasiumi abiturient märgib, et niivõrd ambitsioonika ja päriselt reforme tegeva ministri kõrvale on vaja kedagi, kes jõuaks kiiret sammu pidada. «Ütlen ausalt, et minusugune noor, natuke hullumeelne ja ambitsioonikas tuleb ainult kasuks, kui suudan tempot hoida ja liikuda selles sammus.»

Kõiv räägib Vikerraadio saates «Uudis+», et kui talle ettepanek tehti, siis öeldi, et tema tööülesanne on olla kogu ööpäev kättesaadav. «Pean olema veendunud selles, et minister saab oma sisulist tööd teha kvaliteetselt,» sõnab ta, lisades, et tema roll on anda edasi noore inimese vaatepunkti. «Kuid otsuseid teeb ikka minister, kellel on doktorikraad ja erinevad teadmised.»

Palgas pole veel kokku lepitud

«Mind ei ole kunagi huvitanud palk või minu koht,» selgitab Kõiv, märkides, et paljud noored arvavad, et peamine on kõrge palk ja hea töökoht. «Kuid ma tahan päriselt maailma muuta ja Eestit paremaks teha.»

Tänaseks ei ole Kõiv lepingut sõlminud ning kokkulepe ministriga palga asjus puudub samuti. «Sõbrad, ma oleks erasektorisse läinud, kui oleksin tahtnud raha teenida. Avalikus sektoris töötavad inimesed ei tee seda raha pärast,» räägib Kõiv Vikerraadio saates.

Noormees alustas töökarjääri kõigest 12-aastasena Premia vabrikus. «Olen olnud ka restoranijuht, kus mul oli 80 töötajat,» räägib Kõiv, kes enda sõnul tõsiselt naudib kogu protsessi, mille kaudu ta saab võimaluse ühiskonda panustada.

Milline näeb välja üks nõuniku päevakava?

Kõivu sõnul algas tema üks tavaline tööpäev äratusega varahommikul kell 5. «Tulime Tartust Tallinna ja selle sõidu eel käisime läbi eesootavad kohtumised, mis me siis ka kinnitasime,» nendib noormees.

Seejärel jõuti üheskoos riigikokku, kus toimus fraktsiooni koosolek. «Arutasime koalitsioonilepingut ja eelseisvat vabariigi valitsuse istungit,» lausus ta raadiosaates, lisades, et päeval tegeles ta veel kalendri kokkupanekuga ja meediapäringutega. «Põhirõhk läheb sellele, et minister saaks tegelda sisuga, sest see on meie kõigi huvides, et me päriselt ei kurnaks tippjuhte mikromanageerimisega.»