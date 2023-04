PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 20. aprill: Sõnn võib tunda end pisut rahutuna, Neitsi peaks hetkeks aja maha võtma

Varahommikul toimub Kuu loomine Jäära märgis, milleks annab erilise jõu päikesevarjutus. On julgete tulevikuplaanide tegemise aeg!

Võid tunda end pisut rahutuna. Ühest küljest on tahtmine edasi tormata, mineviku varjud aga kammitsevad sind omajagu.

Tarvis on isiklikud vajadused pigem tagaplaanile jätta ning lähtuda kollektiivi huvidest. Panusta meeskonnatöösse, tee teistega koos plaane.

Tööplaanide tegemiseks sobiv päev. Tegevusse tormata täna veel ei tasu, aga pane konkreetselt paika, millised on sinu eesmärgid.

Võta hetkeks aeg maha, keskendu sellele, et sisemaailma analüüsida. Mida paremini mõistad iseend, seda paremas kooskõlas oled ümbritsevaga.

Küllap on suhete teema päevakorral. Sul on soov läbikäimist ühe meeldiva isikuga tihendada, otsid selleks sobivaid võimalusi.

Kavandad oma töid ja tegemisi. Paistab, et neid on kevadisele perioodile õige palju kuhjunud, nii et pane paika kindel ajakava.