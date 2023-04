VANEMA JA NOOREMA SUHE ⟩ «Hõberebaste» atraktiivsus on põhjendatav kolme teooria kaudu

Teooria puuduseks on aga see, et see ei võta arvesse võrdõiguslikkuse perspektiivi, mis on suhetes väga oluline, et vältida konfliktide tekkimist.

«Teoorias tuleks pooli tajuda võrdsena, et see seletaks nähtust. Lisaks võib see tõlgendus olla häbimärgistav, sest see asetab noore naise olukorda, kus ta näib end müüvat, ning vanemat meest kuvatakse kui kedagi, kes on suhtes ainult seksi pärast,» kommenteerib Sihvonen.

Sotsiaalse rolli teooria

Viimane teooria viitab sellele, et suhtes täidavad partnerid teatud eeldatavat sotsiaalset rolli. Seda seisukohta seletab hästi näide, milles üritatakse taasluua ajaloost tuttavat soorolli.

Sel juhul saaks võtta näiteks väga traditsioonilise vaate heteropaarile ning perekonnale: naine on lastega kodus ning vajab meest, kes tagab materiaalse heaolu.

Võib lähtuda ka sotsiaalpsühholoogilistest uuringutest, milles väidetakse, et sarnasus on peamine omadus, mis inimesi suhtes seob.

Näiteks võib selle kaudu seletada vanusevahe seost tüdrukute ja poiste arengu kiiruse erinevusega, mille kohta väidetakse, et tüdrukud arenevad poistega võrreldes veidi varem.

Sihvonen põhjendab: «Mina isiklikult arvasin, et tüdrukute varasem arenemine võib väga hästi seletada kolmeaastast vanusevahet kui keskmist, ent samas see ei seleta niivõrd enam kümneaastast vanusevahet. Teoreetiliste mudelite kasutamise asemel jõuame me tõele lähemale erinevaid vaatenurki arvesse võttes.»