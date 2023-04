PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 19. aprill: Kaladel sujub töine koostöö edukalt, Sõnn peaks hoiduma vaidlemisest

On vaikne vanakuupõhja aeg, mil tasub energiat kokku hoida, rohkem puhata ja pooleliolev tasapisi lõpule viia.

Hea aeg selleks, et väljendada oma seisukohti, näidata oma tõelist olemust. On neid, kes sind väga hästi mõistavad.

Tegevusvabadust on üsnagi palju. Ei tasu aga juhinduda sinu kõrvu jõudvatest kuulujuttudest – neis on palju pealiskaudsust ja valet.

Võimalused armusuhete algatamiseks ja arendamiseks on soodsad. Ole seltskondlik ja rõõmsameelne ning avatud oma õnnele.

Sulle võivad avaneda õnnelikud võimalused selleks, et end majanduslikult kindlustada. Ost-müük-vahetus sujub üsna hästi.

Sul on teadmisi, mida teistele jagada. Arvesta aga ka sellega, et sul endalgi on üht-teist õppida. Tegele enese arendamisega.