Ta ütles, et Venemaa anastussõda Ukrainas näitab, et Venemaa ei aktsepteeri lääne väärtussüsteemi ja tahab sellega võistelda.

Monaghan on Venemaale spetsialiseerunud tuntud teadlane ja analüütik, kes töötab Londonis Chatham House'is. See on maailma juhtiv poliitikainstituut, mille missioon on aidata valitsustel luua jätkusuutlikult turvaline ja jõukas ühiskond.