Ees on väga intensiivne aeg, kuna neljapäevast algab uus varjutuste periood, mis seekord toimub Jäära 29. kraadis ja jääb kvadraati Pluutoga - kriitilised pöörded ja suured pinget on paratamatult õhus.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.