VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Maksab hingehinda: Tallinna Raekoja platsil tuleb klaasi õlle eest välja käia juba ligi kümme eurot

Kehrwideri kohviku omanik Vallo Leitham nendib, et hinnad on neil mõistlikud ning alates 2019. aastast ei ole hindu tõstetud. «Elame ära just seetõttu, et meil on lojaalsed kliendid, kes käivad meie kohvikus aasta ringi,» räägib Leitham, lisades, et väljaspool hooaega käivad rohkem kohalikud, kuid suvel leidub ka välismaalt tulnud külalisi.