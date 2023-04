Ohtlik trend on jõudnud Eesti noorteni? «Õnneks sai auto eest viimasel hetkel püsti!»

Bussipeatusele lähemale jõudes märkas Inger, et üks poistest lamab keset sõiduteed. «Üks lühikeste pükstega poiss oli sõidutee peal pikali ja oodati kuna auto tuleb, et näha, kui kiiresti jõuab poiss püsti tulla ja põgeneda auto eest,» selgitas Inger. Tegu oli kõigest minutite mänguga. «Nägime autot tulemas maanteelt ja õnneks ta sai viimasel hetkel veel kiirelt püsti. See oli õudne! Teised vaatasid seda kõike kõrvalt.»

«Tegemist oli surmamänguga sõna otseses mõttes!» Noortelt aru küsima läinud naine sai vastuseks, et tegu on naljaga. «Poisid ei saanud aru, et nad midagi valesti oleksid teinud. Kus on lapsevanemad, kas nad üldse teavad millega nende lapsed üldse tegelevad,» ei suuda ta mõista.

Politseid Inger juhtunust ei teavitanud. «Me läksime nende juurde sinna peatusesse, et neid korrale kutsuda, ja siis me ütlesime neile, et oleme kohe valmis politseisse helistama, oli näha, et see ehmatas neid. Ütlesime, et helistame, kui me veel näeme, et tee peale ronivad.»