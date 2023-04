PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. aprill: Skorpion tahab üksi olla, Kaljukits võiks aja maha võtta

Sul võib olla raske end nädalavahetuseks töömõtteist välja lülitada. Võimalik, et planeerid salamisi järgmist sammu karjääriredelil.

Merkuuri ja Marsi sekstiili mõjul on aeg kirju – suhtlemist on vägagi erinevate inimestega, saad kuulda olulisi uudiseid.

Veeda nädalavahetus segamatult kallimaga kahekesi. On sobiv hetk nii meelelisteks naudinguteks kui ka hingelisteks vestlusteks.

Pere keskis võivad nüüd arutlusele tulla valusad teemad, mida seni on välditud. Ole koostööaldis ja valmis probleeme lahendama.

Võimalik, et tahad üksi olla, õppida või kirjatööd teha. Süvenemisvõime on suurepärane. Pinnapealne suhtlus näib täiesti mõttetu.

Proovi hetkeks aeg maha võtta, igasugused segased suhted unustada. Oled väärt seda, et kvaliteetselt vaba aega nautida.

Võimalik, et sul tuleb taas ette võtta tegevus, mis on kunagi pooleli jäänud või ebaõnnestunud. Vii see nüüd edukalt lõpule.