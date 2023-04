PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 7. aprill: Amburil on soodne aeg õppimiseks, Lõvi päev kujuneb ilmselt romantiliseks

Ettevõtmised koos sõpradega sujuvad suurepäraselt, suudad kaaslastega kenasti koostööd teha. Teised on sulle meeleldi toeks.

Saad tunda, et sind hoitakse ja armastatakse. Sinu selja taga on lähedased, kes toetavad sind ka siis, kui nad ei suuda sind mõista.

Tihedat suhtlust soosiv aeg. Kui vajad toetust, abi või head nõuannet, võta ühendust inimestega, kellelt on lootust seda saada.

Ära pelga nõu küsida! Sinu läheduses on toredad ja targad inimesed, kes heal meelel pakuvad sulle igakülgset abi.

Suurepärane aeg sõprade ja mõttekaaslastega suhtlemiseks, ühiste plaanide tegemiseks. Esmatähtis on ühtne meeskond.

Nüüd on sul silma märkamaks võimalusi, mida sa varem ei pidanud tähtsaks. Saad rahaasjus kiirelt edasiviivaid käike teha.

On enesesse vaatamise, oma tunnete ja suhete analüüsimise aeg. Tasub mõelda, kes on need kaaslased, kellega tasub luurele minna.