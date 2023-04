KOOS KÄRUTAMA ⟩ Türil leiab südasuvel aset vahva sündmus

Facebooki grupis «Retro lapse- ja nukuvankrid» antakse teada, et 2. juulil tuleb tore sündmus, kus on oodatud osalema retrovankrite huvilised. Retrovankrite alla kuuluvad vankrid, mis on pärit ajavahemikust 1950–2000, kuid võivad olla ka varasemast ajast. Vankrigrupi liikmed, keda on Facebookis juba rohkem kui 3000, tulevad sellel aastal kokku kuuendat korda.

«Me saime kutse Türi kohvikutepäevale, mis toimub 2. juulil Türi kesklinnas! Türi eelised on selle asukoht Eesti keskel – kõigil suht võrdne maa tulla. Teiseks, Türil pole me varem käinud. Kolmandaks, seal on lihtne organiseerida kogunemist ja parkimist ning olemas on kohapeal ka fotograaf, kes meie üritust jäädvustab,» jagab Sule vankrite sotsiaalmeediagrupis. «Nii et proovige teha omale see kuupäev, pühapäev, 2. juuli vabaks ning märkige see kalendrisse, et sel päeval kohtume Türil!»