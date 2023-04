PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 4. aprill: Kalade mõtted on minevikus, Kaljukits vaatab tulevikku

Oled enesekeskne ja iseteadlik. Rõhk on pigem planeerimisel kui tegutsemisel. Mõistlik on ärivallas toimuvat jälgida, olukorda kaardistada.

Julgust ja pealehakkamist on palju, jätkub ka edevust, mis võib paisuda lausa eneseimetluseni. Kiitusega on teistel lihtne sind motiveerida.

Vastutusest kõrvale hiilimise võimalust pole. On probleeme, mida ei õnnestu hetkega lahendada, seetõttu tuleb olla järjekindel.

Üritus kedagi või midagi tormijooksuga vallutada võib lõppeda peaga vastu seina tormamisega. Sisemise tasakaalu vajadus on suur.

Mõtted ja tunded on minevikku kinni jäänud, see takistab tegutsemist. Võimalik, et oled kurvameelne ja tahad olla üksi.