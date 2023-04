OLED NENDE SEAS? ⟩ Need 4 sodiaagimärki mõistavad loomi kõige paremini

Sellest aru saamiseks ei piisa ainult päikesemärgist ning inimese sünnikaardis tuleb uurida kindlasti 6. ja 12. maja. 6. maja on seotud otseselt loomade eest hoolitsemisega ning igapäevaste rutiinidega, mis seotud loomapidamisega. Ent see kirjeldab suhet loomadega ka seetõttu, et läbi 6. maja me loome n-ö ebavõrdseid suhteid - selliseid, kus üks on teise suhtes tugevamas seisus ja aitab ning teenindab nõrgemat. See esineb näiteks haige ja patsiendi vahel, kuid kandub üle ka suhetele teist liiki elusolenditega. Seega tugevad asetused sünnikaardi 6. majas räägivad, et inimene võib osata loomadega hästi suhelda ja toime tulla - ta mõistab nende vajadusi.