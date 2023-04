ELU25 ⟩ Kultuurikoer Saba: Marek Reinaasa näide – kuidas pakkida seljakotti ja saata inimene riigikokku

"Pääseb küll tulema", arvas Juku-Kalle, "mulle helistas hiljuti Rene Satsi, see on see Tiit Pruuli reisiajakirja toimetaja. Nad olid Pruuliga Riigikogusse ekspeditsiooni korraldanud ja seal selgus, et puhvetis on Vana Tallinn otsas! Oli, aga enam ei ole! Aga kaua ta seal ikka ilma Vana Tallinnat lonksamata ringi töllata suudab? Üsna varsti, pange tähele, on padinal toimetuses rüübet kerjamas!"