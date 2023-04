VÄHEM VIHA ⟩ Silvia Ilves Andres Mustoneni tühistamisest: musitseerimissoovi karistamisega ei peaks minema liiale

«Kahju, südamest kahju on kuulda ning lugeda taaskordsest Eestis hinnatud inimese tühistamisest kultuurivaldkonnas. Mulle pole meeltmööda tühistamiskultuur ning seejuures on raske nii rumalale sammule, mida ei osanud uneski oodata maestrolt, hästi vaadata. Olen täiesti veendunud, et Mustonen ei käinud kontserti andmas Putini ülistamise pärast, vaid saatuslikuks sai uputav armastus muusika ja küllap ka hea sissetuleku vastu, sekka vanad head sõbrad, kellega ühenduses olemisest oli inimlikult raske loobuda,» kirjutab Ilves.

«Ei suuda ma ka pealt vaadata inimesele jalaga näkku andmist. Lihtsalt raske on ühe «inimese tapmist pealt vaadata». See on õudne. Meil, eestlastel, on andestamise oskus maru pisike, viha ja raev süttib kergemalt kui heinakuhi. Kes meist on aga patuta, et viskab maestro suunal kive? Ei ole Venemaal kontserdi andmine kohe üldse mitte ainus suur patt siin ilmas, arvan ma. Ja ega vaid tema ise teab, miks nõnda talitas. Selge on see, et mehele kulus ära õppetund. Pole hullemat karistust muusikule, kui tema tühistamine. Kunagi lõigati vargal käed otsast ning valetajal keel suust. Karistuse suurus ajaga muutub pidevalt,» ütleb Ilves.