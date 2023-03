KAITSEKÕNE ⟩ Marti Kuusiku poolt kohtusse antud Jüri Grauberg: minu «hirmus» süütegu pole mingil moel tõendatud

Me ju kõik mäletame väga hästi päeva, kui vannutati ametisse tolleaegne valitsus. Mäletame ka proua presidendi käitumist Marti Kuusiku ametissevannutamise ajal ning mäletame ka teksti presidendi pluusil: «Sõna on vaba». Sel ajal ilmusid ka Kuusiku kohta artiklid Eesti Ekspressis, Õhtulehes, Delfis, Eesti Päevalehes... Üht-teist räägiti Kuusiku kohta ka TV ja raadio uudistes. Nüüdseks on selgunud, et Kuusiku kohta kirjutati laimujutte ja president valetas rahvale – sõna ei olegi vaba.

Ja tänu sellele mõned advokaadid hauguvad nüüd vale puu all, nagu öeldakse. Võitlevad tagajärgedega, mitte põhjustega. Täpselt samamoodi, nagu kunagi nõukaajal tehti. Selle asemel, et tõmmata liistule need ajakirjanikud, kes Kuusiku kohta laimuartikleid kirjutasid, pressitakse raha välja neilt, kes sinisilmselt meediat ning presidenti uskusid ja artiklite alla ka oma arvamusi postitasid. Muidugi, kommentaaride kirjutajaid on ju lihtsam kottida kui ajakirjanikke. Selleks pole palju mõistust vaja.

Siit küsimus austatud kohtule: mida või keda peaks tavainimene uskuma, kui mitte meediat ja Eesti Vabariigi presidenti?

Kohe esimeses väljapressimiskirjas saadeti mulle Kuusiku terviseandmed. Milleks? Ei tea. Kas inimese terviseandmete avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud, ka ei tea.

19. /.../ klient on pidanud tundma avalikult häbitunnet olematu vägivaldsuse, tuttavate hirmutamise ja etteheidetavate sidemete pärast kuritegevusega. /.../

20. Teie hinnang on põhjustanud kliendile ja tema lähedastele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning inimestega suheldes, see häirib oluliselt tema igapäevaelu. /.../ Kliendil on esinenud olulisi meeleolulangusi ning negatiivseid emotsioone, tal on äärmiselt muserdav õigustada end internetis avaldatud anonüümse laimu vastu. Selline hinnang on kliendile põhjustanud liigset stressi /.../.

Niisugune jutt pole muud kui tavaline käojaani ajamine. Ei usu ealeski, et minu kaks neljarealist arvamust/kommentaari Kuusikule nii halvasti mõjusid. Arvan, et Kuusik pole nii labiilse närvisüsteemiga inimene, nagu teda väljapressimiskirjades iseloomustatakse. On täiesti terve ja tegus mees. Kui tõesti Kuusikul olid/on niisugused tervisehäired, siis on need pigem nendest arvukatest artiklitest, mis tema kohta ajakirjanduses ilmusid.

Kuusiku «kannatuste» iseloomustamiseks kõlbab minu arvates Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja (kas see mees praegu sellel ametikohal töötab, ei tea) Kari Käsperi arvamus: «Tõsi on, et avaliku elu tegelased peavad taluma enamat kui teised inimesed. Nende suhtes on avalikkusel põhjendatult kõrgem huvi, sest neil on suurem mõjuvõim kui üksikisikutel. Poliitik, kes kandideerib rahvast esindama ja võimu täide viima, peab aktsepteerima, et tema suhtes ollakse kriitilisemad, ning et ka tema eraelu vastu on suur huvi.» (https://www.ohtuleht.ee/902327/kari-kasper-sonavabadus-versus-laim-sotsiaalmeedias)

Mis puudutab minu kahte kommentaari/arvamust, siis ei ole ma neis sõnagi valetanud ega ise midagi välja mõelnud. Kogu info, mis mul nende hetkeemotsiooni ajel kirjutatud arvamuste kirjutamisel oli, pärines Eesti Ekspressist, Eesti Päevalehest, Delfist jne.

«Arvan, et naine on nii pehmeks pekstud (kahel korral isegi käeluu murtud), siis ta lihtsalt ei julge enda eest seista. Millegipärast on kõik, kes selle imeministri kohta rääkisid, nii ära hirmutatud, et enda nime all ei julge piiksugi teha. Mis see on? Maffia?»

Usun, et austet kohus teab, mis asi on Stockholmi sündroom. Ja teab ka seda, et paljud naised ei loodagi kohtult abi saada ning hoiavad seetõttu suu kinni. Muidu on jälle keretäis soolas.

«Arvan, et tuleks lihtsalt trellide taha panna ning vähemalt kümneaastane lähenemiskeeld abikaasale. Mina ei usu, et need käeluud niisama, iseenesest murdusid. Klaverimängijal. Kui see sadist nüüd õigust saab, siis keerake Eesti õigusriik kohtunikele p***e ja sada korda ning iga kord isemoodi. Mode – käpad kommentaarist eemale! Eestis on sõnavabadus.»

Tasub meeles pidada, et käeluid murdev inimene on kahtlematult sadist ja Kuusiku «kannatused» ei olnud loomulikult tingitud kahest minu lühikesest veidi emotsionaalsemast kommentaarist, vaid hoopis erinevates ajalehtedes ilmunud laimuartiklitest, mis tema kohta kirjutati. Nii et palun austatud kohtul olla objektiivne ja mitte võrdsustada ajalehe lugejat ajakirjanikuga, sest artikli mõju on kordades suurem kui artiklis oleva info järgi kirjutatud mõnerealisel kommentaaril.

Kummaski arvamuses/kommentaaris pole ma nimetanud Kuusikut nimeliselt.

Edasi.

Väljapresssimiskirjades tehakse kõik, et ma tunneksin end süüdlasena ja võtaksin omaks minule inkrimineeritud süüteod. Mitmeid valeväiteid korratakse mitmel korral ja erineva lauseehitusega. Peaasi et ma tunneksin end süüdlasena. Kirvetöö, ja kõlbaks võibolla TRÜ õigusteaduskonda õppevahendiks, kuidas nõudekirja ei tohiks kirjutada. Kui nõudekiri ei põhine tõsiseltvõetavatel faktidel, siis muutub ta lihtsalt labaseks väljapressimiskirjaks.

Näiteks väidetakse, et:

- ma olen avaldanud ebakohase väärtushinnangu,

- ma teaksin selle perekonna päriselu fakte,

- olen teinud mingisuguse teo kellestki halva mulje jätmiseks,

- olen midagi kellelegi ette heitnud,

- olen kedagi solvanud,

- olen rikkunud kellegi isiklikke õiguseid,

- olen kirjutanud laimavat teksti,

- olen sooritanud õigusvastase teo,

- oli tahtlus,

- oli teoplaan,

- oli eesmärk,

- jne, jne, jne.

Mitte ükski ülalpool toodud väide ei päde ja pole piisavalt tõendatud ning on väljapressimiskirjas kirjutatud selleks, et mind süüdlaseks lavastada ja ma end süüdlasena tunneksin.

Kirsiks tordile on advokaat Pauluse kirjutatu ühes tema saadetud väljapressimiskirjas (9. dets. 2022, punkt 38):

Käesoleval juhul kostja ei kontrollinud enne hageja suhtes hagis nimetatud teo toimepanemist andmeid piisava põhjalikkuse ja hoolsusega, mille tulemusel avaldas hageja suhtes eksitavaid andmeid. Süü selles asjas on võimalik tuvastada – süüd välistavaid asjaolusid ei ole kohtu ette toodud ega tõendatud.

Seega on minu kuritegu selles, et ma pole kontrollinud, kas meedias räägitu/kirjutatu vastab tõele. Minu kuritegu on selles, et mul pole õigust ega võimalustki meedias avaldatava info õigsust kontrollida.

Niisugune süüdistus ei päde ja pole ka mingil moel tõendatud, et mul oleks olnud mingisugunegi võimalus meedias avaldatu õigsust kontrollida.

Kogu info on võetud Eesti Ekspressi artiklist «Marti Kuusiku suur saladus...» (29.04.2019).

Ühes Eesti Päevalehe usutluses väitis aasta või poolteist tagasi üks endine advokaat, et Eestis on vaja sõnavabadust piirata ning et räägid sa kohtus mis räägid, süüdi jääd ikkagi. Seoses sellega meenus Nobeli preemia laureaadi Solzenitsõni romaan «Gulagi arhipelaag», kus kirjeldatakse ka kolmekümnendaid aastaid Nõukogude Liidus. Sel ajal ka piirati sõnavabadust ja kohtus võis kohtualune rääkida, mida tahtis, «troika» määras talle ikka surmanuhtluse või siis andis paremal juhul 25 + 5.

Kuna vaatamata sellele, et olen kogu elu elanud seaduskuulekat elu, pole pidanud tegemist tegema miilitsa ega politseiga, pole istunud kartseris ega vangimajas, pole pidanud maksma ühtegi trahvi, on karta, et mind tehakse kurjategijaks (räägid mida räägid, süüdi jääd niikuinii). Ja minu minu kuritegu on selles, et ma pole kontrollinud, kas meedias räägitu/kirjutatu vastab tõele.

Miks peaksid noored ja tööjõulised inimesed ilma mingisuguse tõsiseltvõetava põhjuseta minusuguselt vanurilt endile raha nuiama, ei tea. Ilus tegu see igatahes ei ole. Vaevalt nad häbenevad ja minult vabandust paluvad. Seda ei juhtu kindlasti.

Kuna ma endal mingisugust süüd peale tolleaegsel infol põhineva liiga emotsionaalselt kirjutatud kommentaaride ei näe, siis palun mõista mind õigeks, sest minu «hirmus» süütegu pole mingil moel tõendatud.

Tänan tähelepanu eest!