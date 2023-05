1994. aastal Miss Estonia tiitliga pärjatud Eva-Maria Laan ja tema eksabikaasa Erik Alexander Sivers on endiselt nii sõjajalal, et viimane on naise vastu lausa neli hagi esitanud. «Palun öelge, mida ma pean tegema, et lõpuks sellest kõigest rahu saada,» kõlab eksmissi ahastav palve kohtusaalis.