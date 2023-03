KOHALIKUD ON PAANIKAS ⟩ «Puudub vajadus oma inimeste kodud hävitada!» Sajad inimesed on Kuusalu valda plaanitava harjutusväljaku vastu

«Te räägite, et tulete läbirääkima, aga tegelikult on koik otsustatud.» Nii kõlavad kohalike inimeste hääled Kuusalu rahvamajas, kus täna õhtul toimub vallaelanike kaasamise koosolek ning kuhu on kogunenud hirmul inimesed, sest kodukanti planeeritakse kaitseväe harjutusväljakut. Kohapeal viibiv Elu24 peatoimetaja Katrin Lust ütleb, et rahvamajja on kolmapäeval kogunenud umbes paarsada kohalikku, kes vastuseid tahavad saada.

«Selles piirkonnas on isegi jahipidamine keelatud, aga nüüd järsku püssilaskmine lubatud...»

«Ma elan Soodlast 10 kilomeetri kaugusel ja Kevadtorm oli täielik katastroof minu majapidamisele ja nüüd kui te hakkate oma Kevadtormi-suguseid sõjamänge tegema 300 päeva aastas, siis andke andeks, te muudate tuhandete inimeste elu täiesti elamiskõlbmatuteks,» ütleb rahvamajas sõna võtnud kohalik naine.

«Selles piirkonnas on isegi jahipidamine keelatud, aga nüüd järsku püssilaskmine lubatud,» sõnavad rahvamajas meeleheitel kohalikud. Need on inimesed, kes on äärmiselt häiritud, et kattevarjus ilmub ei kusagilt välja selline teema...samas kui just on Nursipaluga olnud niivõrd palju pingeid.

Kohapeal räägitakse, et neid maid, mida praegu soovitakse muuta harjutusalaks, pole isegi tagastatud looduskaitse sildi all pärast taasiseseisvumist. Nüüd tehakse hetkega muutus.

Kolmapäeval on rahvamajja kogunenud paarsada inimest, kes ootavad oma küsimustele vastuseid. Pildil rahvamajas näidatav slaid, kus tutvustatakse läbiviidavaid uuringuid. Foto: Elu24

«Millal ta valmis on? Seadus näeb ette mitme päevaga ta peab olema valmis!» ütleb koosolekul esireas istuv naine hüsteeriliselt vastuse peale, et protokoll tuleb projekti kodulehele siis kui ta on valmis.

Aastakümneid puutumatu looduskaitseala