OTSEFOTOD ⟩ «Uskumatult palju inimesi!» Smilersi juubelikontsert meelitas kohale suurimad fännid

Ansambel Smilers ütles 30.juubeli eel, et kord mängisid nad ka nii, et saalis oli inimesi vähem kui laval. «Meil oli rusikareegel, et kui rahvast on keikkal rohkem, kui laval, siis mängu ära ei jäta,» räägib Hendrik Sal-Saller Smilersi algusaegadest. «Ilma bändita pole minu jaoks elu. Pole kunagi olnud, ei saa kunagi olema. Muusika on see, kes ma olen,» lisab ta. «Bänd on pere, me võime üksteisele igas olukorras alati loota. Alati.»