AITA LEIDA ⟩ 57-aastane Karin on siiani teadmata kadunud, viimaste andmete järgi istus naine pühapäeval Tartu-Vasula maaliini bussile

«Praeguseks oleme läbi vaadanud nii naise kodukandi kui ka linna turvakaamera salvestisi ning neist nähtub, et Karin liikus pühapäeva hommikupoolikul mööda Turu tänavat edasi tagasi. Niisamuti tuvastasime bussijaama turvakaamera salvestist läbi töötades, et Karin istus pühapäeval kell 12.45 maaliini bussile, mis liigub marssruudil Tartu-Vasula. Suhtlesime ka liini teenindanud bussijuhiga, kelle sõnul võis naine väljuda bussist Lombi küla peatuses.»

Politsei on pidevas kontaktis kadunud naise lähedastega, kellega ühes kontrolliti üle ka Karini varasema elupaiga Nõos. Kahjuks sealtki otsitavat naist leida ei õnnestunud. «Järgnevalt liiguvad otsingumeeskonna tegevused Kõrveküla-Vasula kanti, millises suunas otsitav naine pühapäeva pärastlõunase bussiga liikus. Räägime nii kohaliku kogukonnaga kui ka kontrollime asulasiseseid aga ka väliseid teid ja tänavaid kogumaks infot, kas naist on kuskil liikumas nähtud.»

«Siit ka palve kõikidele Vasula-Kõrveküla kandi inimestele, et nad hoiaks silmad lahti ja kui nad peaks Karinile sarnast naist nägema või on teda läinud päevadel kuskil liikumas näinud, sellest politseile teada anda. Ka palume üle vaadata keldrid, kõrval- ja abihooned välistamaks, et naine seal kuskil peavarju ei otsi.»

«Kui kellelgi on selles piirkonnas oma kodule või ettevõttele paigaldatud turvakaamereid, siis palub politsei nendegi salvestused pühapäevasest pealelõunasest ajast selle pilguga üle vaadata, et ehk on sinna talletunud Karini liikumine. Kui keegi midagi sellist tuvastab, siis palub politsei sellegi info neile edasi anda.»

SA Kadunud juht Aare Rüütel palub inimestel, kes pühapäeval kell 12.45 läksid Tartu bussijaamast bussile Tartu-Vasula ja väljusid peatustes Kõrveküla, Lombi ja Vasula, sellest SA Kadunud telefonil viivitamatult teada anda.

Rüütel ütleb, et SA Kadunud OPEROG otsingugrupp koos politseiga on alustanud Karini leidmiseks otsinguid maastikul nimetatud peatuste piirkonnas, kuid otsinguala täpsustuseks on teave bussis olnud sõitjatelt väga oluline.

Kui olete näinud 57-aastast Karinit alates pühapäevast, 12. märtsist kella 14st liikumas mõnes eespool kirjeldatud kohas või teate tema praegust asukohta, palun teatage sellest SA Kadunud 24/7 avatud infotelefonile 661 6776. Helistajatele on garanteeritud anonüümsus.