SODIAAGISOSINAD ⟩ Saabuda võivad suured lahustumised, sulamised ja tormid, mis puhastavad tee kevadesse

Soovitused nädalaks

Ässad sümboliseerivad algusi ja läbimurret. See on kõikide asjade alguse seeme ning esindab ühtsust ja loovust. Sauad on aga kire, loomingu ja loovusega seotud mast, seega sauade äss on võimas looja impluss - jagamatu ühtsuse, alguse essents.

Sau on lisaks ka fallose sümbol ning kaardil on veel kaheksateist rohelist lehte, jõgi, loss ja puud - see sobib kevade algusesse hästi. Mitte millestki kasvab hetkega midagi uut. Siin on kontsentreeritud lähtekoht, hea õnn ja arusaamine, et elu on kingitus. See kaart sümboliseerib energiat, kirge ja loomisjõudu.