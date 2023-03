NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaalude abi on kõige tagaotsitavam, Kalad satuvad tähelepanu keskpunkti

Eesolev nädal toob kaasa päris tormised ja segased energiad, kuid sellel on võimas puhastav toime. Päike, Merkuur ja Neptuun kohtuvad kolmikühenduses unistavas Kalades, kuid satuvad pingelisse nurkseisu Marsiga, tekitades parajalt auru ja udu ning lüües vanad tegevuskavad sassi. Paistab, et see protsess on vajalik enne kevade saabumist.