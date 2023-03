«See on naisi alandav ja pisendav ega sobi kindlasti kohtutöö konteksti.» Elari Udami vabandus ei ole mitmete jaoks piisav

Ringkonnakohtu kohtunik Janika Kallin kommenteeris, et tegelikult taandub kõik ametisuhuse ABC-le. «Võimalik, et enne kaardi valimist tuleks siiski veidi paremini läbi mõelda, kes saadab kellele ja mis puhul,» kirjutas naine.

Maarja-Viorika Vasko sõnul on see piinlik lugu ning tal on kahju, et nii läks.

«Kui sa ise ka järgi mõtled, millist tööd ja «ühiskonna prügi» need inimesed igapäevaselt läbi hekseldavad, siis on neile vaja tagada töörahu ja lugupidamine, mitte saata materjale, mille tagamõte ja tähendus arusaamatust ja küsimusi tekitab, nii et tuleb google appi võtta. Selle täispika teksti põhjal, mida siin jagasid, et mille kolleegidele saatsid, tekib kergesti mulje, et tahtsidki just seda/selle kunstniku töö saata (pikk selgitus J.M kunstist naistepäevakaardil?). Tekib küsimus, miks? Kindlasti võis seal lisaks solvumisele tekkida ka vihastamist (kui leiad, et solvumiseks pole kohta). See on naisi alandav ja pisendav ega sobi kindlasti kohtutöö konteksti. Oma taseme juhina Sa ei tea nende elu- ja töökäiku, millest nad on pidanud läbi tulema ja mis võis selle juures valusasti torgata kusagilt palju kaugemalt. Tõesti, 2023. aaastal tuleb mõelda mitu sammu ette ja taha,» väljendas naine pahameelt.

«Lisaks, ma saan aru soovist ennast eraldi sõprade ees välja vabandada, aga antud postitus veelgi võimendab tekkinud olukorras eneseõigustust ja muljet, et «näe ma ei tahtnud halba ja nüüd kuskil ülitundlikud naised jälle solvusid». Leian, et peaksid kaaluma ise oma Facebooki lehe postitusest ka kolleegide informeerimist (on kõik Harju MK kohtunikud Sul siin sõbrad, siis ok, on juba teavitatud) ja võib-olla ka oma tööandjat. Mõtle ise see asi läbi ja püüa teha nii, et sa institutsioonisisese isikuna institutsiooni rohkem ei kahjusta. Jube, kui siin mingid irvitavad kommentaarid hakkavad olema. Avalikkuse ees ei ole need inimesed oma tööga seoses mitte naised/mehed, vaid õigusemõistjad ja nii tuleb seda võtta. Ja tuleb arvestada, et ilmselt nii mõnedki neist püüavad ka omavahelises suhtluses seda joont sellisena hoida. Lisaks nõus ka sellega, et ega see pilt ka mujal meesjuhi poolt naistele saadetuna tujutõstev ei ole. Pane see saadetis konkreetse tähtpäeva konteksti. Vbl oleks sobinud sugude võrdsuse päeval vmt, kuigi kahtlen.»