FOTOD JA VIDEO ⟩ Hooldamata teed tekitavad liiklejatele peavalu. «Käruga kannatab vaid autoteel käia ja siin sõidavad ka rekkad!»

Kuigi käes on märts, valitseb õues suur talv. «Tallinn-Tartu maanteel on osa teest täiesti hooldamata. Näiteks Kärevere teemaja juures ja Rahingel. 20 kilomeetrit enne Tartut on täiesti hooldamata tee,» ütles Tartu poole teel olev naine. Vaata videot:

Teise vihje saime Läänemaalt ja see puudutab teeolusid Taebla-Kullamaa ja Martna-Palivere trassil. «Asula vahelised teed Läänemaal on hooldamata. Vahepeal pidin sõidutee peale minema koeraga jalutades, mõnes kohas on suured hanged ja tee kohati ühesuunaline,» ütles noor ema, kes peab ka lapsevankriga läbi lumiste teede minema. «Enamus ajast on siin nii halvasti hooldatud teed. Pool talve pole lapsega korralikult jalutada saanud. Tee on kitsas, rekkad sõidavad, aga käruga kannatab vaid autoteel käia,» räägib ta. «Kuulda on, et teehooldust ei tehta nii tihti kui oleks vaja, sest raha selle jaoks ei jätku,» lisab naine.

Teeolud Läänemaal. Foto: Erakogu

Tallinnast Viljandisse viiva teega võis alguses olla rahul, kuid enne Viljandit muutusid teeolud keerulisemaks, ütleb bussiga Viljandi poole teel olev neiu. «Viljandini on jäänud 18 kilomeetrit ja buss niimoodi raputab, sest tee tundub kohati hooldamata. Ilusast ilmast hoolimata on juhid teel ettevaatlikud ja kui keegi vastu sõidab, siis vähendatakse kiirust. Kui vastassuunast auto tuleb, siis on küll selline tunne, et kas ikka mahume üksteisest mööda, sest ega keegi ei taha oma auto küljega vallis olla,» räägib ta.

Tee enne Viljandit. Foto: Erakogu