7 MINUTIST SAI 30 ⟩ Populaarne kohvik loobus Kalamaja liiklussegaduse tõttu lõunapakkumistest

Möödunud nädala alguses teatas populaarne Kalamaja kohvik Sesoon, et on otsustanud loobuda lõunapakkumistest, kuna keerulise liikluskorralduse tõttu on külastajate teekond kohvikusse niivõrd palju ajakulukam, et nõnda pikka lõunapausi ei saa keegi endale lubada.