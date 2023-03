Soome karistusseadustiku kummitab Vene tsaaririigi pärand

Soomlased said mõni aeg tagasi korraliku üllatuse osaks, kui avastasid, et nende karistusseadustikus on vene impeeriumi jäljed. «Soome seaduses on küllaltki palju vanu häid traditsioone sees,» kommenteerib Eestis tegutsev soome advokaat Aku Sorainen.