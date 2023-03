KLÕPS ⟩ Brigitte Susanne Hundiga paari pandud mees esitles oma kaaslannat

Ent nagu seisab tuntud laulus: «Aastad mööduvad, tuuled pöörduvad, tsirkus ometi jääb», on teada, et loodus tühja kohta ei salli. Kui Brigitte Susanne suhtestaatuse kohta teame praegu vaid seda, et ta on jälle vallaline kaunitar, siis skandaali kistud täditütre eksmees Tõnu on oma südamedaami leidnud.