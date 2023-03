Oleme jõudnud aega, kus planeedid läbivad kriitilisi kraade, tuues kaasa võimendust, pinget ja ootamatuid pöördeid. Ent ka sünnikaardist võib leida selliseid seise. Saa teada, mida see kaasa toob ja kas Sinul on mõni selline planeet.

Sodiaagimärke läbides käituvad planeedid teatud kraadides päris eriliselt - mõnikord kui vastsündinu, kes avastab kogenematult maailma, teinekord aga kui pikast teekonnast väsinud tegelane, kes on kärsitult oma viimaseid ülesandeid lahendamas. Niimoodi juhtub siis, kui planeet on kas tähemärgi päris esimeses või päris viimases kraadis.

Ühes tähemärgis on 30 kraadi, esimene neist on 0° ja viimane 29°. Neid kraade peetakse aga kriitilisteks kraadideks, mis muudavad ja võimendavad planeedi väljendust nii sünnikaardis, progresseerunud kaardis, solaarkaardis kui ka jooksvates transiitides, mida me kõik kollektiivselt kogeme.