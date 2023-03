ARMUKOLMNURK ⟩ Aivar Riisalu kahe naise vahel: lahutus saab inetu olema

Eelmise aasta suvel lahvatas skandaal, kui tuli päevavalgele, et poliitik ja muusik Aivar Riisalu on abielu kõrvalt hakanud suhtlema Pärnust pärit Anneli Karlsoniga ning temaga lausa lapse saanud. «Paraku ei näe ma praegu võimalust oma eraelu hetkeseisu kommenteerida, aga eks tulevastest suurtest muutustest saab ühiskond nagunii teada,» sõnas Riisalu toona Kroonikale .

Toona võttis Elu24 ühendust Aivari abikaasa Marinaga, kes selgitas, et ta süda on murtud, ta tunneb end reedetuna ning pole valmis veel kogu juhtunust rääkima. Toimetusele on aga laekunud mitmeid vihjeid Riisalude abielu kohta, mistõttu võtsime taaskord Marinaga ühendust.