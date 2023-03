Kreekas hukkus rongide kokkupõrkes vähemalt 32 inimest, vigastada üle 85

Käimas on taastamistööd, keskendudes reisirongi kahele esimesele vagunile, teatas Kreeka tuletõrje. Eeldatakse, et hukkunute arv tõuseb. Reisirong oli teel pealinnast Ateenast Thessalonikisse.

Kreeka peamise raudteeettevõtte Hellenic Train ostis Ferrovie dello Stato Italiane 2017. aastal ja see on nüüd täielikult Trenitalia kontrolli all. Ettevõte tegeleb nii reisijate- kui kaubavedudega. Põhiliin, millel igapäevaseid ühendusi pakutakse, on Ateena-Thessaloniki.