Kreekas hukkus rongide kokkupõrkes vähemalt 32 inimest, vigastada sai üle 85

Käimas on taastamistööd, keskendudes reisirongi kahele esimesele vagunile, teatas Kreeka tuletõrje. Eeldatakse, et hukkunute arv tõuseb. Reisirong oli teel pealinnast Ateenast Thessalonikisse.

BREAKING: Two trains collide, catch fire in central Greece, multiple dead and injured pic.twitter.com/pAqjQPv3Xw

Kreeka riigile kuuluva avalik-õigusliku ringhäälingu ERT piltidel on näha ümberkukkunud vagunitest väljavalguvat paksu suitsu ja pikki päästeautode rivisid nende kõrval. Samal ajal otsisid päästetöötajad tõrvikutega vaguneid läbi, et leida ellujäänuid. Parameedikud viisid šokis reisijad sündmuskohalt minema.

Kreeka peamise raudteeettevõtte Hellenic Train ostis Ferrovie dello Stato Italiane 2017. aastal ja see on nüüd täielikult Trenitalia kontrolli all. Ettevõte tegeleb nii kauba- kui reisijate veoga. Põhiliin, millel igapäevaseid ühendusi pakutakse, on Ateena-Thessaloniki.