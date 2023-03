PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 1. märts: Veevalajal on põnev ja edukas aeg, Sõnn ei suuda vanema põlvkonnaga asju ajada

Küllaltki raske on vanema põlvkonna esindajatega asju ajada, sest ehkki püüad, ei suuda sa nendega olla piisavalt kannatlik.

Parimad on võimalused suhete vallas. Teistsuguse taustaga inimesed võivad käituda sinu jaoks harjumatul ja ootamatul viisil.

Kallim võib sind kuidagi üllatada või lausa jahmatada. On sinu valik, kuidas sellele reageerida ning mida edasi teha.

Küllaltki hea aeg selleks, et eluviisi tervislikkus luubi alla võtta ja vajadusel päeva pealt selles olulisi korrektiive teha.

Suhtluse käigus tarkade inimestega õpid palju vajalikku. Parimad nõuandjad on need, kes näevad asju sinust erinevalt.

Äriasjad sujuvad ilmselt päris hästi, see aga ei tähenda, et tohiksid rahaga liigselt riskida. Edu toovad vaid läbimõeldud käigud.